«Достичь необходимого уровня объёма и давления»: началось заполнение газом второй нитки «Северного потока — 2»

Компания Nord Stream 2 AG сообщила о начале заполнения газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Там пояснили, что процедура позволит достичь необходимого уровня объёма и давления. Как отметили в Госдуме, заполнение второй нитки газопровода должно продемонстрировать качество проделанных работ.

Компания Nord Stream 2 AG сообщила о начале заполнения газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2».

«Аналогично процедуре, проведённой по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объёма и давления», — уточнили в пресс-службе оператора.

Там напомнили, что ранее по второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода. В компании подчеркнули, что «Северный поток — 2» был построен и прошёл независимую сертификацию «в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надёжную и безопасную эксплуатацию».

Как отметил в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, заполнение второй нитки газопровода должно продемонстрировать, в том числе немецкому регистратору, качество проделанных работ и обозначить факт их завершения.

«Безусловно, это тестовое заполнение, которое показывает качество работ», — пояснил депутат.

По мнению Ананских, говорить об эксплуатации пока что рано, однако он отметил, что работы завершены в полном объёме.

Напомним, 10 сентября в «Газпроме» сообщили о завершении строительства трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2».

В пресс-службе Nord Stream 2 AG тогда подчеркнули, что «Северный поток — 2» призван удовлетворить долгосрочные потребности энергетического рынка Евросоюза в импорте природного газа, обеспечивая безопасные и надёжные поставки.

18 октября в компании сообщили, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом.

Для запуска «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG нужно получить разрешение Федерального сетевого агентства Германии, которое проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС.

В середине сентября глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что процесс получения разрешения может занять около четырёх месяцев.

«Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству небыстрый, по-моему, четыре месяца, начало 2022 года обозначается», — говорил министр.

При этом 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода. В агентстве заявили, что возобновление процедуры сертификации будет возможно только после того, как Nord Stream 2 AG создаст в Германии дочернюю компанию для немецкой части трубопровода.

РИА Новости

© Дмитрий Лельчук

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, процедура одобрения газопровода представляет собой бюрократическую работу, в связи с чем нужно набраться терпения.

«С регулятором продолжается работа, компания выполняет все требования регулятора. Здесь просто надо набраться терпения — такая техническая бюрократическая работа и юридическая. Поэтому там работы продолжаются, не будем забегать вперёд», — заявлял представитель Кремля.

В свою очередь, постпред РФ при ЕС Владимир Чижов высказал мнение, что ситуация, связанная с приостановкой сертификации газопровода, полностью политизирована.

«Это, конечно, политика, там, кроме политики, ничего больше нет. Другое дело, что тут смесь внешней политики, я бы сказал, общезападной и внутригерманской, связанной со сменой правительства в этой стране», — высказался постпред.

По мнению экспертов, процедура заполнения газом второй нитки «Северного потока — 2» — это технический момент.

При этом эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT также высказал мнение, что в приостановке сертификации газопровода присутствует политический аспект.

«Всяческие проамериканские силы в самой Германии, часть бюрократии ЕС, Польша, Прибалтика — они сейчас все начнут очень сильно возмущаться, если немецкое сетевое агентство выдаст разрешение на работу, поэтому бюрократам приходится в текущей ситуации затягивать решение под любым предлогом. Но всё-таки труба эта нужна для немецкого бизнеса, который вкладывался в неё и в её сухопутное продолжение. Тот факт, что не работает СП-2, увеличивает цены на газ в Европе, поэтому на каком-то этапе сертификация всё-таки будет дана», — заявил эксперт.

Вместе с тем он заметил, что заполнение газом второй нитки газопровода позволит быстрее ввести его в эксплуатацию после получения необходимых документов.

«Сначала строят, потом проводят пусконаладочные работы, проходят техническую сертификацию (это всё пройдено) и заполняют газом. По сути дела, труба начинает выступать в качестве ещё одного хранилища газа. Ну а дальше, когда газопровод начнёт работать, учитывая, что он уже заполнен, можно быстрее ввести его в эксплуатацию. С технической стороны здесь проблем нет», — сказал он.

Подобное мнение в беседе с RT высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«То, что началось заполнение, — это технический момент. Это означает, что вторая нитка полностью готова. И как будет решение по запуску газопровода, он начнёт работать. Хорошо, что технически газопровод готов, но юридически будем ждать решения регулятора», — отметил он.

Напомним, российский газопровод «Северный поток — 2» идёт из России в Германию через Балтийское море, а также исключительные экономические зоны и территориальные воды ФРГ, Дании, РФ, Финляндии и Швеции.

Против его строительства выступают несколько европейских государств, в том числе Украина, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ и утверждающие, что проект якобы угрожает энергобезопасности Европы. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении участвующих в строительстве судов и компаний, однако американские рестрикции не помешали завершению проекта.

Россия неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим, а не политическим проектом.