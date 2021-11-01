«Показать ценность Украины как транзитёра»: глава «Нафтогаза» заявил о риске «вторжения» из-за «Северного потока — 2»

Украинским властям необходимо начать думать о людях, живущих в стране, и перестать раскручивать «ветряные мельницы российской угрозы». Об этом заявили в Совфеде, комментируя слова главы «Нафтогаза Украины» о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» делает Киев более уязвимым к «российскому вторжению». По мнению экспертов, с помощью подобных высказываний на Украине пытаются повысить свою значимость как страны-транзитёра.

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» делает Киев более уязвимым к «российскому вторжению». Такое мнение Витренко высказал в интервью Financial Times.

«Если не будет физического транзита газа через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми её последствиями», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Витренко, введение в эксплуатацию российского газопровода якобы избавит Москву от сдерживающего фактора.

В свою очередь, глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон утверждает, что «Газпром» сократил транзит газа через Украину ещё на треть.

«С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился — до 57 млн кубометров в сутки», — заявил он.

Макогон также заявил, что регулятор ФРГ изучает поданные Украиной заявки на участие в сертификации «Северного потока — 2». Соответствующую заявку Украина подала 20 октября.

По словам Макогона, таким образом Украина пытается противостоять реализации проекта «Северный поток — 2», который, по мнению украинской стороны, якобы является геополитическим, «несущим риски национальной безопасности Украины», и угрожает безопасности поставок газа в Европу.

Такую же заявку германскому регулятору ранее подал «Нафтогаз Украины». Витренко объяснял это желанием доказать невозможность сертификации газопровода, так как считает, что его соответствие европейскому законодательству не обеспечено.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в разговоре с RT отметила, что украинским властям необходимо начать думать о людях, живущих в этой стране, и перестать раскручивать «ветряные мельницы российской угрозы».

«Шантажировать Россию — тоже плохая затея, российского газа больше не станет, разграбленные транзитные коммуникации ремонтировать нужно, экономикой тоже хотя бы периодически заниматься необходимо, ведь счастливее и богаче от такой непрофессиональной политики в области государственного управления украинцы не становятся», — подчеркнула сенатор.

В свою очередь, политолог Руслан Бальбек высказал мнение, что Киев пытается оправдать свою неспособность решить вопрос с поставкой российских энергоносителей.

«Именно для этого делаются подобные заявления, чтоб показать, как велика ценность Украины как страны-транзитёра. Но этот вариант уже набил оскомину. Про российское вторжение весь мир слышит с 2014 года. Про то, как Россия пытается поглотить украинские газовые активы, — эта песнь ещё с 2006 года», — отметил он в беседе с RT.

Reuters

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Напомним, Украина и ряд стран Запада выступают против работы газопровода «Северный поток — 2». В частности, в Вашингтоне и Киеве называют проект «угрозой для европейской экономической безопасности».

Россия неоднократно отвергала подобные обвинения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что трубопровод является «исключительно коммерческим проектом, который не может представлять ни для кого никакую угрозу». В Министерстве экономики и энергетики Германии заявили, что «Северный поток — 2» предоставляет больше возможностей для транспортировки газа в Европу.

При этом в 2024 году истекает соглашение между Москвой и Киевом о транзите российского газа через украинскую территорию. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года. Вместе с тем президент подчёркивал, что Россия должна понимать объём закупок российского газа в Европе.

6 октября в ходе совещания по развитию энергетики Путин отмечал, что «Газпром» полностью выполняет контрактные обязательства России по поставкам через ГТС Украины. Он подчеркнул, что, по мнению «Газпрома», компании было бы выгоднее заплатить Украине штраф, но увеличить объём прокачки по новым системам, однако призвал этого не делать, чтобы не подрывать доверие к российской компании. Президент также призвал не ставить в трудное положение Украину, «несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день».

РИА Новости

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Между тем Путин обращал внимание на риски от увеличения объёмов прокачки в связи с тем, что на Украине «десятилетиями не ремонтировалась ГТС». По его словам, износ ГТС Украины составляет около 80%, однако «никто ничего не хочет слушать и слышать, все только настроены обвинять в чём-то Россию».

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT обратил внимание, что украинские власти регулярно высказывают неудовольствие России, но неспособны на конструктивный обмен мнениями, в связи с чем России сложно вести с Киевом диалог.

«Как правило, эти лица, начиная от президента Украины и заканчивая руководителями экономических структур, выхватывают какой-то факт из европейской жизни или жизни России и начинают из него конструировать псевдоугрозу для Украины. Они начинают обращаться к своим спонсорам, покровителям — к странам ЕС, к США — и требовать отвести эту угрозу, хотя её нет. Для нас в этом плане затруднительно поддерживать диалог», — отметил он.

Эксперт выразил надежду, что для Украины станет позитивным пример Молдавии, которая перешла к диалогу, обозначила свои конкретные пожелания, «услышала пожелания, и в конечном итоге было найдено компромиссное решение».

«Поэтому это очень полезный пример для Украины. Никто не мешает Украине воспользоваться молдавским примером и попробовать тоже начать диалог», — заключил он.

1 ноября пресс-секретарь предприятия «Молдовагаз» Александр Барбов сообщил о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с «Газпромом».

«Его стоимость в ноябре определяется по достигнутой на переговорах с «Газпромом» формуле расчёта цены. Газ поставляется по прежнему маршруту, через территорию Украины», — сказал Барбов.

Напомним, Молдавия и «Газпром» около месяца не могли договориться об условиях нового контракта. Его удалось заключить только 29 октября. Контракт продлён на пять лет на взаимовыгодных условиях.

До 1 мая 2022 года Россия и Молдавия подпишут соглашение о возмещении задолженности, накопленной компанией «Молдовагаз», сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.