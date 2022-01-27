Депутат Ананских: возможные санкции против СП-2 ударят прежде всего по Европе

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT выразил мнение, что возможные санкции против «Северного потока — 2», о которых рассуждают в МИД Германии, ударят в первую очередь по экономике Европы и самой ФРГ.

«Россия точно найдёт, кому поставить газ, это не является проблемой. Но отсутствие дешёвого газа точно ударит по экономике Германии», — заверил депутат.

Ананских допустил, что, возможно, следует уточнить, как бы отразился на гражданах Германии возможный отказ от газопровода.

«Я уверен, что если провести референдум, то подавляющее большинство граждан Германии скажут, что им гораздо важнее, чтобы у них было дешёвое тепло в квартирах и дешёвый газ на производственных предприятиях Германии. Никакого отношения «Северный поток — 2» к Украине не имеет», — заключил Ананских.

Как ранее заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, в санкции Евросоюза, которые он готовит в отношении России на случай «агрессии» против Украины, может войти газопровод «Северный поток — 2».