Глава МИД ФРГ Бербок: возможные санкции против России могут затронуть «Северный поток — 2»
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В случае новой агрессии возможен широкий спектр санкций, включающих «Северный поток — 2», — цитирует её Интерфакс.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс в эфире National Public Radio заявил, что администрация США не допустит запуска газопровода «Северный поток — 2» в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.
Вместе с тем канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung призвал учитывать последствия для Запада в случае введения санкций против России.
Также премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что властям ФРГ следует обеспечить скорейшую сертификацию газопровода «Северный поток — 2» для успешного энергетического перехода.