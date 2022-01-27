Глава МИД ФРГ Бербок: возможные санкции против России могут затронуть «Северный поток — 2»

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В санкции Евросоюза, которые он готовит в отношении России на случай «агрессии» против Украины, может войти газопровод «Северный поток — 2», заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Глава МИД ФРГ Бербок: возможные санкции против России могут затронуть «Северный поток — 2»
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В случае новой агрессии возможен широкий спектр санкций, включающих «Северный поток — 2», — цитирует её Интерфакс.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс в эфире National Public Radio заявил, что администрация США не допустит запуска газопровода «Северный поток — 2» в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.

Вместе с тем канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung призвал учитывать последствия для Запада в случае введения санкций против России.

Также премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что властям ФРГ следует обеспечить скорейшую сертификацию газопровода «Северный поток — 2» для успешного энергетического перехода.

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