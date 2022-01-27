Госдеп: США не допустят запуск «Северного потока — 2» в случае эскалации вокруг Украины

Администрация США не допустит запуск газопровода «Северный поток — 2» в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс в эфире National Public Radio.

«Я хочу донести предельно чётко: если Россия тем или иным путем вторгнется на Украину, реализация «Северного потока — 2» не сдвинется с места. Мы хотим, чтобы это было предельно понятно», — цитирует Прайса РИА Новости.

По его словам, то, что проект ещё не запустили, является рычагом воздействия на Россию со стороны США.

Ранее стало известно, что оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG учредил немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH.

Учреждение дочерней структуры было названо необходимым условием для сертификации в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.

По данным Федерального сетевого агентства Германии, процедура начнётся после окончания передачи базовых активов немецкой дочерней компании и проверки документации.