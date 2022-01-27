Госдеп: США не допустят запуск «Северного потока — 2» в случае эскалации вокруг Украины

Короткая ссылка
Администрация США не допустит запуск газопровода «Северный поток — 2» в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс в эфире National Public Radio.
Госдеп: США не допустят запуск «Северного потока — 2» в случае эскалации вокруг Украины
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Я хочу донести предельно чётко: если Россия тем или иным путем вторгнется на Украину, реализация «Северного потока — 2» не сдвинется с места. Мы хотим, чтобы это было предельно понятно», — цитирует Прайса РИА Новости.

По его словам, то, что проект ещё не запустили, является рычагом воздействия на Россию со стороны США.

Ранее стало известно, что оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG учредил немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH.

Учреждение дочерней структуры было названо необходимым условием для сертификации в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.

По данным Федерального сетевого агентства Германии, процедура начнётся после окончания передачи базовых активов немецкой дочерней компании и проверки документации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить