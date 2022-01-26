В ФРГ назвали условия возобновления сертификации оператора участка «Северного потока — 2»
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Об этом пишет РИА Новости.
«Процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока не будет завершена передача основных активов и персональных средств в дочернюю компанию», — говорится в сообщении регулятора Германии.
Кроме того, Федеральное сетевое агентство должно полностью проверить наличие всех необходимых документов дочерней компании.
Ранее стало известно, что оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG учредил немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH.
Учреждение дочерней структуры было названо необходимым условием для сертификации в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.