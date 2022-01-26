В ФРГ назвали условия возобновления сертификации оператора участка «Северного потока — 2»

Сертификация оператора участка газопровода «Северный поток — 2» вновь начнётся после окончания передачи базовых активов немецкой дочерней компании и проверки документации, сообщает пресс-служба Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur).

Об этом пишет РИА Новости.

«Процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока не будет завершена передача основных активов и персональных средств в дочернюю компанию», — говорится в сообщении регулятора Германии.

Кроме того, Федеральное сетевое агентство должно полностью проверить наличие всех необходимых документов дочерней компании.

Ранее стало известно, что оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG учредил немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH.

Учреждение дочерней структуры было названо необходимым условием для сертификации в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.