Компания Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe

Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG учредил немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Она стане владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода, расположенного в германских территориальных водах.

Gas for Europe GmbH также станет владельцем и оператором площадки береговых объектов в Любмине в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.

16 ноября стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.

Учреждение дочерней структуры было названо необходимым условием для сертификации в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.