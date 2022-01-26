Компания Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe
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Gas for Europe GmbH также станет владельцем и оператором площадки береговых объектов в Любмине в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.
16 ноября стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.
Учреждение дочерней структуры было названо необходимым условием для сертификации в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.