Канцлер ФРГ Шольц призвал учитывать последствия для Запада при санкциях против России

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В случае, если дело дойдёт до санкций против России, западным странам необходимо учитывать, какие будут последствия для них самих, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung.
Канцлер ФРГ Шольц призвал учитывать последствия для Запада при санкциях против России
  • © AP Photo/Michael Sohn

Так он ответил на вопрос о готовности Германии смириться с ущербом в случае возможных санкций против «Северного потока — 2». 

«Нужно понимать, какие последствия это будет иметь для нас самих. Никто не должен питать иллюзий, что есть такие меры, которые не имеют последствий для нас самих», — цитирует Шольца ТАСС.

Ранее в Германии заявили о необходимости сертификации «Северного потока — 2» для успешного энергоперехода.

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