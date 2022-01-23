Канцлер ФРГ Шольц призвал учитывать последствия для Запада при санкциях против России

В случае, если дело дойдёт до санкций против России, западным странам необходимо учитывать, какие будут последствия для них самих, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung.

Так он ответил на вопрос о готовности Германии смириться с ущербом в случае возможных санкций против «Северного потока — 2».

«Нужно понимать, какие последствия это будет иметь для нас самих. Никто не должен питать иллюзий, что есть такие меры, которые не имеют последствий для нас самих», — цитирует Шольца ТАСС.

Ранее в Германии заявили о необходимости сертификации «Северного потока — 2» для успешного энергоперехода.