Канцлер ФРГ Шольц призвал учитывать последствия для Запада при санкциях против России
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Так он ответил на вопрос о готовности Германии смириться с ущербом в случае возможных санкций против «Северного потока — 2».
«Нужно понимать, какие последствия это будет иметь для нас самих. Никто не должен питать иллюзий, что есть такие меры, которые не имеют последствий для нас самих», — цитирует Шольца ТАСС.
Ранее в Германии заявили о необходимости сертификации «Северного потока — 2» для успешного энергоперехода.