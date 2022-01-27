Нуланд пообещала остановку «Северного потока — 2» при «вторжении» России на Украину

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае якобы вторжения России на Украину газопровод «Северный поток — 2» будет остановлен.

«Мы продолжаем вести очень тесные и чёткие переговоры с нашими германскими союзниками. И сегодня я хочу быть с вами откровенной: если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе «Северный поток — 2» не будет продвигаться вперёд», — приводит ТАСС её слова.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о том, что в санкции Евросоюза, которые он готовит в отношении России на случай «агрессии» против Украины, может войти газопровод «Северный поток — 2».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT выразил мнение, что возможные санкции против «Северного потока — 2», о которых рассуждают в МИД Германии, ударят в первую очередь по экономике Европы и самой ФРГ.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают. В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.