Нуланд пообещала остановку «Северного потока — 2» при «вторжении» России на Украину

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Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае якобы вторжения России на Украину газопровод «Северный поток — 2» будет остановлен.
Нуланд пообещала остановку «Северного потока — 2» при «вторжении» России на Украину
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

«Мы продолжаем вести очень тесные и чёткие переговоры с нашими германскими союзниками. И сегодня я хочу быть с вами откровенной: если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе «Северный поток — 2» не будет продвигаться вперёд», — приводит ТАСС её слова.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о том, что в санкции Евросоюза, которые он готовит в отношении России на случай «агрессии» против Украины, может войти газопровод «Северный поток — 2».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT выразил мнение, что возможные санкции против «Северного потока — 2», о которых рассуждают в МИД Германии, ударят в первую очередь по экономике Европы и самой ФРГ.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают. В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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