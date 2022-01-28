Financial Times: Евросоюз и Британия разрабатывают санкции против газовых проектов России

Власти Евросоюза и Великобритании разрабатывают пакет санкций против новых российских проектов в газовой сфере на случай возможной эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что новые ограничительные меры разрабатываются при поддержке США и нацелены на ограничение финансирования и передачи технологий для новых газовых проектов России.

При этом возможные новые санкции Европы могут затронуть ряд европейских компаний, включая BP, Total и Shell, инвестирующих в российский газовый сектор.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключила возможность введения новых санкций против «Северного потока — 2».

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о том, что в санкции Евросоюза, которые он готовит в отношении России на случай «агрессии» против Украины, может войти газопровод «Северный поток — 2».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT выразил мнение, что возможные санкции против «Северного потока — 2», о которых рассуждают в МИД Германии, ударят в первую очередь по экономике Европы и самой ФРГ.