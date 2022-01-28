Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен не исключила санкций против «Северного потока — 2»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что власти Евросоюза рассматривают все варианты санкций против России, в том числе в отношении газопровода «Северный поток — 2».

«Хочу ясно дать понять: мы не исключаем ничего. Все (варианты санкций. — RT) рассматриваются», — заявила она в эфире телеканала CNN в ответ на вопрос о возможности санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Урсула фон дер Ляйен также предупредила, что Россию ждут «масштабные последствия и жестокие издержки» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о том, что в санкции Евросоюза, которые он готовит в отношении России на случай «агрессии» против Украины, может войти газопровод «Северный поток — 2».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT выразил мнение, что возможные санкции против «Северного потока — 2», о которых рассуждают в МИД Германии, ударят в первую очередь по экономике Европы и самой ФРГ.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают. В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.