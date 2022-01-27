Глава «Нафтогаза Украины» Витренко назвал трюком создание в ФРГ «дочки» Nord Stream 2 AG

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Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко назвал трюком создание немецкой «дочки» Nord Stream 2 AG — компании Gas for Europe GmbH для сертификации «Северного потока — 2».
Глава «Нафтогаза Украины» Витренко назвал трюком создание в ФРГ «дочки» Nord Stream 2 AG
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«Мы ожидаем от нового правительства Германии и от регулятора, что они не позволят Путину устраивать юридические трюки и пренебрегать европейскими нормами и законами», — написал Витренко в Facebook.

Ранее стало известно, что оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG учредил  немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH.

Учреждение дочерней структуры было названо  необходимым условием для сертификации в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.

Пресс-служба Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur) сообщила, что сертификация оператора участка газопровода «Северный поток — 2» вновь начнётся после окончания передачи базовых активов немецкой дочерней компании и проверки документации.

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