Заместитель госсекретаря США Нуланд пошутила о прокачке водки по «Северному потоку — 2»
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«Водка — это было бы неплохо», — приводит РИА Новости ответ Нуланд на замечание журналиста, что газопровод готов к прокачке «чего угодно».
Ранее пресс-служба Федерального сетевого агентства Германии Bundesnetzagentur сообщила, что сертификация оператора участка газопровода «Северный поток — 2» вновь начнётся после окончания передачи базовых активов немецкой дочерней компании и проверки документации