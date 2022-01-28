Заместитель госсекретаря США Нуланд пошутила о прокачке водки по «Северному потоку — 2»

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе брифинга пошутила о прокачке водки по газопроводу «Северный поток — 2».

«Водка — это было бы неплохо», — приводит РИА Новости ответ Нуланд на замечание журналиста, что газопровод готов к прокачке «чего угодно».

Ранее пресс-служба Федерального сетевого агентства Германии Bundesnetzagentur сообщила, что сертификация оператора участка газопровода «Северный поток — 2» вновь начнётся после окончания передачи базовых активов немецкой дочерней компании и проверки документации