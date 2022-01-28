Заместитель госсекретаря США Нуланд пошутила о прокачке водки по «Северному потоку — 2»

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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе брифинга пошутила о прокачке водки по газопроводу «Северный поток — 2».
Заместитель госсекретаря США Нуланд пошутила о прокачке водки по «Северному потоку — 2»
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

«Водка — это было бы неплохо», — приводит РИА Новости ответ Нуланд на замечание журналиста, что газопровод готов к прокачке «чего угодно».

Ранее пресс-служба Федерального сетевого агентства Германии Bundesnetzagentur сообщила, что сертификация оператора участка газопровода «Северный поток — 2» вновь начнётся после окончания передачи базовых активов немецкой дочерней компании и проверки документации

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