Посол России в Австрии Любинский заявил об информационной атаке в ситуации с СП-2

Короткая ссылка
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский прокомментировал ситуацию с проектом «Северный поток — 2».
Посол России в Австрии Любинский заявил об информационной атаке в ситуации с СП-2
  • Gettyimages.ru

«Что касается «Северного потока — 2» и, может быть, пошире даже, экономического и энергетического сотрудничества, — это одна из опор наших отношений с Австрией, опор надёжных, проверенных временем», — сказал посол в интервью RT.

Он отметил, что «Северный поток — 2» — это одна из тех тем, где российская сторона с австрийскими партнёрами сотрудничает продуктивно.

«При всей сложности обстановки у меня нет никаких сомнений в том, что этот проект имеет поддержку австрийского правительства. Это подтверждено на политическом уровне. И продолжает подтверждаться. Несмотря на все разговоры бесконечные о санкциях. Информационная атака в этом отношении на Россию продолжается, набирает
обороты», — сказал Любинский.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер в рамках пресс-конференции по итогам встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем прокомментировал возможность остановки «Северного потока — 2» в случае военной эскалации на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить