Посол России в Австрии Любинский заявил об информационной атаке в ситуации с СП-2

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский прокомментировал ситуацию с проектом «Северный поток — 2».

«Что касается «Северного потока — 2» и, может быть, пошире даже, экономического и энергетического сотрудничества, — это одна из опор наших отношений с Австрией, опор надёжных, проверенных временем», — сказал посол в интервью RT.

Он отметил, что «Северный поток — 2» — это одна из тех тем, где российская сторона с австрийскими партнёрами сотрудничает продуктивно.

«При всей сложности обстановки у меня нет никаких сомнений в том, что этот проект имеет поддержку австрийского правительства. Это подтверждено на политическом уровне. И продолжает подтверждаться. Несмотря на все разговоры бесконечные о санкциях. Информационная атака в этом отношении на Россию продолжается, набирает

обороты», — сказал Любинский.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер в рамках пресс-конференции по итогам встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем прокомментировал возможность остановки «Северного потока — 2» в случае военной эскалации на Украине.