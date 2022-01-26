Канцлер Австрии Нехаммер высказался о возможности санкций против «Северного потока — 2»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в рамках пресс-конференции по итогам встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что остановки «Северного потока — 2» в случае возможной военной эскалации на Украине было бы слишком мало.

«Если думать о санкционном режиме, необходим ли он («Северный поток — 2». — RT), потому что политику комбинируют с насилием, то этого очень мало», — приводит его заявление РИА Новости.

По словам австрийского канцлера, ограничения, обсуждаемые на европейском уровне, будут впоследствии чувствительными для России.

Ранее Нехаммер отметил важность диалога между Россией и Украиной в рамках нормандского формата.