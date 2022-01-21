Канцлер Австрии Нехаммер заявил о важности переговоров между Россией и Украиной

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в эфире телеканала «Пульс 24» отметил важность диалога между Россией и Украиной в рамках нормандского формата.

«Важен диалог. Важно, что США и Российская Федерация ведут переговоры друг с другом. И ещё важнее, чтобы Украина и Россия вели переговоры. Для этого есть формат, важный с европейской точки зрения. Это так называемый нормандский формат», — приводит слова Нехаммера ТАСС.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия и Франция приложат все усилия для возобновления работы в нормандском формате.