Канцлер Австрии Нехаммер заявил о важности переговоров между Россией и Украиной

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер в эфире телеканала «Пульс 24» отметил важность диалога между Россией и Украиной в рамках нормандского формата.
Канцлер Австрии Нехаммер заявил о важности переговоров между Россией и Украиной
  • AP
  • © Kenzo Tribouillard

«Важен диалог. Важно, что США и Российская Федерация ведут переговоры друг с другом. И ещё важнее, чтобы Украина и Россия вели переговоры. Для этого есть формат, важный с европейской точки зрения. Это так называемый нормандский формат», — приводит слова Нехаммера ТАСС.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия и Франция приложат все усилия для возобновления работы в нормандском формате.

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