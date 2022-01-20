Бербок: Германия и Франция приложат все усилия для возобновления нормандского формата

Глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Берлине по итогам двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявила, что Германия и Франция приложат все усилия для возобновления работы в нормандском формате.

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«Нормандский формат относится к четырём важнейшим нитям диалога, которые у нас есть в эти дни. Поэтому мы совместно с Францией, я лично с Жан-Ивом ле Дрианом, сделаем все, чтобы вновь наполнить этот формат жизнью», — приводит РИА Новости её слова. Бербок отметила, что оба министра намерены скоро посетить Украину. Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал переговоры со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок «весьма полезными».