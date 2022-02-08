Член ОП Данюк объяснил слова Байдена о возможности остановить «Северный поток — 2»

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление президента США Джо Байдена о том, что в случае гипотетического «вторжения России на Украину» газопроводу «Северный поток — 2» «положат конец».
Член ОП Данюк объяснил слова Байдена о возможности остановить «Северный поток — 2»
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«Байдену очень удобно использовать тему введения санкций, тему того, что «Северный поток — 2» в случае «вторжения» будет полностью остановлен. Потому что Россия не собирается нападать на Украину», — отметил Данюк.

Он объяснил, что и для американского лидера, и в целом для США очень выгодно показать, что именно благодаря их усилиям, их готовности и решимости «нападение» не было совершено.

Специалист добавил, что Байден пытается всеми силами реабилитироваться за историю с «Северным потоком — 2».

«Ещё совсем недавно он вместе с Белым домом выступал против включения санкций в отношении проекта в оборонный бюджет. Не собираясь портить отношения с немцами, тему вывел из переговорной повестки», — напомнил Данюк.

Теперь, как подчеркнул аналитик, американский лидер пытается всеми силами выглядеть президентом, который ни в коем случае не отступит ни на миллиметр от своих убеждений «в отношении мифического вторжения России на Украину».

Ранее Байден заявил, что в случае гипотетического «вторжения России на Украину» газопроводу «Северный поток — 2» «положат конец».

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