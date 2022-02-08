Байден пообещал остановить «Северный поток — 2» в случае «вторжения России на Украину»

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Президент США Джо Байден заявил, что в случае гипотетического «вторжения России на Украину» газопроводу «Северный поток — 2» «положат конец».
Байден пообещал остановить «Северный поток — 2» в случае «вторжения России на Украину»
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

«Если Россия вторгнется, если её танки пересекут границу Украины вновь, то «Северного потока — 2» не будет, мы положим ему конец», — приводит РИА Новости слова Байдена по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Он заявил, что американская сторона сможет это осуществить.

Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что вероятность эскалации вокруг Украины оценивается как «низкая».

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