Байден пообещал остановить «Северный поток — 2» в случае «вторжения России на Украину»
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«Если Россия вторгнется, если её танки пересекут границу Украины вновь, то «Северного потока — 2» не будет, мы положим ему конец», — приводит РИА Новости слова Байдена по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Он заявил, что американская сторона сможет это осуществить.
Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что вероятность эскалации вокруг Украины оценивается как «низкая».