Глава Минобороны Украины Резников назвал низкой вероятность эскалации вокруг страны

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Вероятность эскалации вокруг Украины оценивается как низкая, заявил глава Минобороны страны Алексей Резников.

Он отметил, что в стране действуют скоординированно для исключения «любых провокаций» и проводят учения с оружием, полученным в рамках международной помощи.

«Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая», — цитирует министра пресс-служба оборонного ведомства страны.

Комментируя публикации разных западных СМИ о якобы «российском вторжении», официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала происходящее информационно-политическим марафоном «натовских желаний».

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью La Repubblica заявил, что пока не видит военных угроз со стороны России.

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