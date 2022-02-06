Глава Минобороны Украины Резников назвал низкой вероятность эскалации вокруг страны
Он отметил, что в стране действуют скоординированно для исключения «любых провокаций» и проводят учения с оружием, полученным в рамках международной помощи.
«Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая», — цитирует министра пресс-служба оборонного ведомства страны.
Комментируя публикации разных западных СМИ о якобы «российском вторжении», официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала происходящее информационно-политическим марафоном «натовских желаний».
Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью La Repubblica заявил, что пока не видит военных угроз со стороны России.