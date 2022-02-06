Глава Минобороны Украины Резник заявил об отсутствии военных угроз со стороны России

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Глава Минобороны Украины Алексей Резник в интервью La Repubblica заявил, что пока не видит военных угроз со стороны России.
Глава Минобороны Украины Резник заявил об отсутствии военных угроз со стороны России
  • ©Volodymyr Tarasov/ Ukrinform/Future Publishing
  • Gettyimages.ru

«Рано или поздно это (вторжение. — RT) может произойти, но нет сиюминутного риска. Сначала говорили о январе, теперь о феврале, уже кто-то говорит о весне», — приводит его слова ТАСС.

Резников добавил, что в Киеве не планируют нападения на Крым, Луганск или Донецк, так как в этих регионах живут украинцы и в случае атаки они оказались бы в опасности.

5 февраля немецкое издание Bild опубликовало доклад неуказанных секретных служб о якобы плане России по «присоединению» Украины.

До этого агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее информационно-политическим марафоном «натовских желаний».

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