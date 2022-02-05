Bild опубликовал якобы план России по «присоединению» Украины

Немецкое издание Bild опубликовало доклад неуказанных секретных служб о якобы плане России по «присоединению» Украины.

Как сообщает РИА Новости, немецкое издание утверждает, что в докладе говорится о намерении России создать «марионеточное пророссийское правительство» на Украине после якобы «вторжения», которое произойдёт то ли в феврале, то ли в марте.

В рамках этого «плана» предполагается осада городов, создание «лояльной» Верховной рады и даже спецлагерей для сопротивляющихся.

Как указывает Bild, конечной целью данного «плана» является образование Союзного государства, состоящего из России, Белоруссии и Украины.

В этой же статье приводится комментарий российской дипмиссии в Германии, где изложенные изданием утверждения названы спекуляциями.

22 января в МИД Великобритании сообщили, что российское правительство якобы намерено поставить в Киеве пророссийского лидера, так как Москва рассматривает вопрос о «вторжении» на Украину и о её оккупации. В качестве потенциального кандидата был назван экс-депутат Рады Евгений Мураев.

В МИД России назвали данное заявление Британии дезинформацией.

В Кремле неоднократно подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.