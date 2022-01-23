В МИД России назвали заявление Британии касательно власти на Украине дезинформацией
«Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь», — приводит РИА Новости заявление.
Кроме того, в министерстве порекомендовали британским коллегам сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига, после того, как глава Форин Офис Лиз Трасс заявила о том, что Украина пережила немало вторжений «от монголов до татар».
Ранее МИД Великобритании опубликовал бездоказательное заявление о том, что власти России намерены привести к управлению на Украине лояльное по отношению к Москве правительство, которое якобы может возглавить экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.