В МИД Британии заявили о планах России привести к власти на Украине «своё» правительство

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МИД Великобритании опубликовал бездоказательное заявление, что власти России намерены привести к управлению на Украине лояльное по отношению к Москве правительство, которое якобы может возглавить экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Соответствующее заявление обнародовало на сайте внешнеполитического ведомства Великобритании.

«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство надеется поставить в Киеве пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины», — сказано в тексте заявления.

Помимо того, в британском МИД сообщили, что спецслужбы России якобы поддерживают связи с некоторыми бывшими украинскими политиками.

По словам министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, «данная информация проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины».

«Любое военное вторжение России на Украину было бы крупной стратегической ошибкой с серьёзными последствиями», — заключила она.

Ранее Трасс заявила о том, что Украина пережила немало вторжений «от монголов до татар».

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