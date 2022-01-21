Захарова поинтересовалась дипломом Трасс после слов о вторжении монголов и татар на Украину

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась заявлению главы Форин Офис Лиз Трасс о том, что Украина пережила немало вторжений «от монголов до татар». Российский дипломат поинтересовалась, сколько лет, по мнению Трасс, прошло «между двумя вторжениями монголов и татар».
Захарова поинтересовалась дипломом Трасс после слов о вторжении монголов и татар на Украину
  • РИА Новости

«Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, заявила сегодня, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар», — написала Захарова в Telegram.

Она добавила, что у российских коллег к британскому дипломату возникло три вопроса.

«1. Сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар? 2. О страданиях украинцев от фашизма не упомянула, потому что они были незначительными или потому что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им? 3. Какое учебное заведение выдало миссис Трасс диплом?» — перечислила она.

Ранее Мария Захарова связала с «непониманием реалий» заявления представителя Госдепа США о том, что изменение Конституции Белоруссии якобы может разрешить «размещение на территории республики как обычных, так и ядерных сил России».

Также она отметила, что после подобных заявлений  можно усомниться в качестве образовательного процесса в США.

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