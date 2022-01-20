Захарова связала с «непониманием реалий» заявления США о Конституции Белоруссии
- Legion-Media
«В качестве одного из достижений американские деятели постоянно упоминают и перечисляют американское образование. Когда слышишь заявления американских официальных лиц, то можно усомниться в качестве образовательного процесса в США, честно говорю. Потому что либо это просто непонимание реалий, либо это незнание фактов или неумение на основе фактов прийти к аналитическому выводу», — сказала дипломат во время брифинга.
Захарова добавила, что «невозможно нести то, что несут американские партнёры, полностью игнорируя белорусские реалии».
Как ранее заявили в белорусском МИД, прозвучавшие от неназванного представителя Госдепа США опасения по поводу «угроз» с территории Белоруссии для Украины и размещения там ядерных сил России — это «набор фантазий и страшилок».