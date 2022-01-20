Захарова связала с «непониманием реалий» заявления США о Конституции Белоруссии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала с «непониманием реалий» заявления представителя Госдепа США о том, что изменение Конституции Белоруссии якобы может разрешить «размещение на территории республики как обычных, так и ядерных сил России».
Захарова связала с «непониманием реалий» заявления США о Конституции Белоруссии
  • Legion-Media

«В качестве одного из достижений американские деятели постоянно упоминают и перечисляют американское образование. Когда слышишь заявления американских официальных лиц, то можно усомниться в качестве образовательного процесса в США, честно говорю. Потому что либо это просто непонимание реалий, либо это незнание фактов или неумение на основе фактов прийти к аналитическому выводу», — сказала дипломат во время брифинга.

Захарова добавила, что «невозможно нести то, что несут американские партнёры, полностью игнорируя белорусские реалии».

Как ранее заявили в белорусском МИД, прозвучавшие от неназванного представителя Госдепа США опасения по поводу «угроз» с территории Белоруссии для Украины и размещения там ядерных сил России — это «набор фантазий и страшилок».

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