В Минске назвали набором страшилок заявления США об «угрозах» России в Белоруссии

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Прозвучавшие от неназванного представителя Госдепа США опасения по поводу «угроз» с территории Белоруссии для Украины и размещения там ядерных сил России — это «набор фантазий и страшилок», заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
В Минске назвали набором страшилок заявления США об «угрозах» России в Белоруссии
  • Legion-Media

«Мы ознакомились с этим странным брифингом. Удивительный набор фантазий и страшилок. Притом сделано совершенно намеренно, даже анонимная форма подачи говорит об этом. Довольно точно, хотя и весьма дипломатично, российские коллеги окрестили такие вещи дезинформацией», — сказал он РИА Новости.

По его словам, американская сторона «на системной основе» различными способами «вбрасывает ложь в информационное пространство».

«Совершенно ясно, что она это делает для нагнетания обстановки, внесения напряжённости в том числе туда, где её нет. Стандартная тактика. Это нужно США для оправдания ряда своих незаконных действий и реванша за все откровенные провалы последнего времени. Непонятно только, почему они считают всех кругом глупее себя и рассчитывают, что эти заезженные приёмы снова пройдут», — добавил Глаз.

Как ранее заявил журналистам высокопоставленный представитель Госдепа, в США опасаются размещения на территории Белоруссии «как обычных, так и ядерных сил России».

Там также отметили, что Белоруссия может сыграть роль в «планах России» по эскалации ситуации вокруг Украины.

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