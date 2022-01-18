В Госдепе озабочены военным присутствием России в Белоруссии

В Госдепе США опасаются того, что Белоруссия может сыграть роль в «планах России» по эскалации ситуации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель ведомства.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия под предлогом совместных учений может отправить силы в Белоруссию для потенциальной атаки Украины с севера», — сказал чиновник, при этом не приведя доказательств своим утверждениям.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил замысел совместных военных учений белорусских и российских вооружённых сил. Учения «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.

Как ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США считают, что Россия может в любой момент «атаковать Украину».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти выполнить Минские соглашения в полном объёме.

Российское посольство в Вашингтоне также назвало вбросом и информационным давлением сообщения о том, что «вторжение» России на Украину якобы может начаться между серединой января и серединой февраля, а Москва будто бы может «сфабриковать повод для нападения».