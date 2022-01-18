В Госдепе озабочены военным присутствием России в Белоруссии
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Россия под предлогом совместных учений может отправить силы в Белоруссию для потенциальной атаки Украины с севера», — сказал чиновник, при этом не приведя доказательств своим утверждениям.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил замысел совместных военных учений белорусских и российских вооружённых сил. Учения «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.
Как ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США считают, что Россия может в любой момент «атаковать Украину».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти выполнить Минские соглашения в полном объёме.
Российское посольство в Вашингтоне также назвало вбросом и информационным давлением сообщения о том, что «вторжение» России на Украину якобы может начаться между серединой января и серединой февраля, а Москва будто бы может «сфабриковать повод для нападения».