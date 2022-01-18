Джен Псаки заявила, что Россия может «атаковать Украину в любой момент»

Короткая ссылка
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что Россия может в любой момент «атаковать Украину».
Джен Псаки заявила, что Россия может «атаковать Украину в любой момент»
  • AP

«Это очень опасная ситуация. Мы находимся на этапе, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украину», — сказала она.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти выполнить Минские соглашения в полном объёме.

Российское посольство в Вашингтоне ранее назвало вбросом и информационным давлением сообщения о том, что «вторжение» России на Украину якобы может начаться между серединой января и серединой февраля, а Москва будто бы может «сфабриковать повод для нападения».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить