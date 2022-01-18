Джен Псаки заявила, что Россия может «атаковать Украину в любой момент»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что Россия может в любой момент «атаковать Украину».

«Это очень опасная ситуация. Мы находимся на этапе, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украину», — сказала она.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти выполнить Минские соглашения в полном объёме.

Российское посольство в Вашингтоне ранее назвало вбросом и информационным давлением сообщения о том, что «вторжение» России на Украину якобы может начаться между серединой января и серединой февраля, а Москва будто бы может «сфабриковать повод для нападения».