Министр иностранных дел Британии проехалась на танке НАТО в Эстонии

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Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс прокатилась на танке во время визита в Эстонию.
Министр иностранных дел Британии проехалась на танке НАТО в Эстонии
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Как сообщает РИА Новости, Трасс накануне нанесла визит в Эстонию перед тем, как отправиться в Ригу для участия в совещании глав МИД стран НАТО.

В Эстонии она встретилась с контингентом британских войск, которые дислоцированы там в рамках миссии НАТО. 

Во время визита глава МИД Великобритании в сопровождении военнослужащего проехалась на танке по заснеженному полигону.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, которая назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.

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