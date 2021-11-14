Захарова высказалась о заявлении МИД Британии о якобы вине России в миграционном кризисе

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RT
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.
Захарова высказалась о заявлении МИД Британии о якобы вине России в миграционном кризисе
  • AP

Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.

«Тщательно разработанным было вторжение Британии в Ирак. 45 тыс. британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать её граждан и разворовывать недра. Британия несёт чёткую историческую ответственность за всё, что с этого момента происходит в регионе», — отметила Захарова.

По её словам, именно британская сторона виновата в гибели иракцев, разрушении государственности Ирака и появлении нескончаемых потоков беженцев.

«И пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять», — подчеркнула представитель МИД России.

Ранее Трасс в статье для издания The Sunday Telegraph назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.

13 ноября президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона никоим образом не причастна к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

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