Захарова высказалась о заявлении МИД Британии о якобы вине России в миграционном кризисе
- AP
Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
«Тщательно разработанным было вторжение Британии в Ирак. 45 тыс. британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать её граждан и разворовывать недра. Британия несёт чёткую историческую ответственность за всё, что с этого момента происходит в регионе», — отметила Захарова.
По её словам, именно британская сторона виновата в гибели иракцев, разрушении государственности Ирака и появлении нескончаемых потоков беженцев.
«И пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять», — подчеркнула представитель МИД России.
Ранее Трасс в статье для издания The Sunday Telegraph назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.
13 ноября президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона никоим образом не причастна к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.