В Совфеде прокомментировали заявление главы МИД Британии о вине России в миграционном кризисе

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.

«Заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выглядят поверхностными, далёкими от подлинных причин и состояния миграционного кризиса, поскольку всем известно, что сами американцы и их союзники его и организовали», — отметила Ковитиди.

Комментируя призыв Трасс к России «оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить кризис», сенатор подчеркнула, что подобные высказывания «политически некорректны», противоречат российским внешнеполитическим принципам, а также Декларации о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств.

Ранее Трасс в статье для издания The Sunday Telegraph назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.

13 ноября президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона никоим образом не причастна к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.