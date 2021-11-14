В Общественной палате высказались о словах главы МИД Британии о вине России в миграционном кризисе

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк и политолог Юрий Светов прокомментировали в беседе с RT заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.

«Британия последовательно пытается выставить нашу страну виновной во всех прегрешениях, происходит целенаправленная политика по демонизации», — отметил Данюк.

Он назвал подобные обвинения голословными.

«Для Британии очень важно продолжать эту политику, быть антироссийским форпостом номер один в Европе. Хоть они не входят в ЕС, в этом смысле нагнетание ситуации по поводу России для британцев — естественная часть их внешней политики», — заключил эксперт.

В свою очередь, Юрий Светов добавил, что проблема миграционного кризиса, которая вызвана людьми, бегущими из стран, в разрушении которых участвовала Великобритания, отодвигается на задний план.

«Вопрос о том, что была провозглашена политика, что примут всех мигрантов, отводится тоже на второй план. От любой страны, которая входит в ЕС или НАТО, мы всегда слышим одни и те же слова: «Когда Россия исправится, когда Россия будет плясать под нашу дудку, тогда мы с ней будем иметь дело». И вот это заявление в логике именно такой политики», — заявил политолог.

Ранее Трасс в статье для издания The Sunday Telegraph назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона никоим образом не причастна к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.