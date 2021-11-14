В МИД Британии обвинили Россию в миграционном кризисе на границе Польши и Белоруссии

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в статье для издания Sunday Telegraph назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.

«Россия несёт здесь чёткую ответственность. Они должны оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить кризис и начать диалог», — приводит РИА Новости заявление Трасс.

Она подчеркнула, что данный миграционный кризис является «тщательно разработанным», якобы в целях отвлечения внимания от «нарушений прав человека» со стороны властей Белоруссии.

Кроме того, Трасс дала обещание оказать «поддержку своим союзникам в регионе».

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что действия Запада привели к миграционному кризису в Европе.

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