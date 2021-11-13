Путин заявил о создании Западом причин миграционного кризиса в Европе
- AP
По его словам, военные кампании, а также хорошие пособия привели к наплыву мигрантов в Европу.
«Они носят и политический, и военно-экономический характер. Военный, потому что все принимали участие в Ираке, а сейчас там (на белорусско-польской границе. — RT) много курдов из Ирака. В Афганистане 20 лет воевали — и сейчас там (на границе. — RT) всё больше и больше афганцев. Белоруссия здесь ни при чём. Мигранты шли же по другим каналам», — указал российский лидер.
Говоря о пособиях в Европе, Путин отметил, что даже хорошо работающий при большой безработице человек в ближневосточных странах получает меньше денег, чем неработающий мигрант на пособии в ФРГ.
«Зачем работать, да ещё в условиях турбулентности, без соблюдения каких-то элементарных правил безопасности? Зачем там жить и работать, если можно не работать и в два-три раза больше получать?» — сказал российский лидер.
Ранее Путин высказался об отсутствии диалога между ЕС и Белоруссией по ситуации с мигрантами.