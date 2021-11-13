Путин заявил о создании Западом причин миграционного кризиса в Европе

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что действия Запада привели к миграционному кризису в Европе.
Путин заявил о создании Западом причин миграционного кризиса в Европе
  • AP

По его словам, военные кампании, а также хорошие пособия привели к наплыву мигрантов в Европу.

«Они носят и политический, и военно-экономический характер. Военный, потому что все принимали участие в Ираке, а сейчас там (на белорусско-польской границе. — RT) много курдов из Ирака. В Афганистане 20 лет воевали — и сейчас там (на границе. — RT) всё больше и больше афганцев. Белоруссия здесь ни при чём. Мигранты шли же по другим каналам», — указал российский лидер.

Говоря о пособиях в Европе, Путин отметил, что даже хорошо работающий при большой безработице человек в ближневосточных странах получает меньше денег, чем неработающий мигрант на пособии в ФРГ.

«Зачем работать, да ещё в условиях турбулентности, без соблюдения каких-то элементарных правил безопасности? Зачем там жить и работать, если можно не работать и в два-три раза больше получать?» — сказал российский лидер.

Ранее Путин высказался об отсутствии диалога между ЕС и Белоруссией по ситуации с мигрантами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить