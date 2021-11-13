Путин высказался об отсутствии диалога между ЕС и Белоруссией

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Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» высказался об отсутствии диалога между ЕС и Белоруссией по ситуации с мигрантами.
Путин высказался об отсутствии диалога между ЕС и Белоруссией
  • РИА Новости

«Я так понял из разговоров с... Лукашенко и с канцлером Меркель — они готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдёт и удастся наладить какой-то прямой контакт», — заявил он.

По его словам, это важно, так как мигранты стремятся именно в Германию. 

Также Путин подчеркнул, что причины миграционного кризиса кроются не в Белоруссии — их создали именно страны Запада, включая европейские государства.

«Они носят и политический, и военно-экономический характер. Военный, потому что все принимали участие в Ираке, а сейчас там (на белорусско-польской границе. — RT) много курдов из Ирака. В Афганистане 20 лет воевали — и сейчас там (на границе. — RT) всё больше и больше афганцев. Белоруссия здесь ни при чём. Мигранты шли же по другим каналам», — указал российский лидер.

Президент России добавил, что мигрантов приманивают высокие социальные пособия в ЕС.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Польша нарушает все нормы международного права в ситуации с мигрантами.

9 ноября председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде выразила глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на границе Белоруссии и Польши.

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