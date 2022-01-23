Экс-депутат Рады Мураев потребовал извинений от МИД Британии за обвинения в его адрес

Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев назвал глупостью информацию МИД Великобритании о том, что он может возглавить «марионеточный режим» России на Украине, и потребовал от британской стороны извинений.

«Это какая-то глупость. Мне уже четыре года запрещён въезд в Россию... Я считаю, что та информация, которую мы сейчас видим, — это непрофессионализм. Поэтому я надеюсь на извинения», — сказал он в интервью изданию «Украинская правда».

Ранее в МИД Великобритании сообщили, что якобы российское правительство намерено поставить в Киеве пророссийского лидера, так как Москва рассматривает вопрос о вторжении на Украину и её оккупации. В качестве потенциального кандидата был назван Мураев.

В МИД России назвали данное заявление Британии дезинформацией.

Позднее заместитель премьер-министра Соединённого Королевства, министр юстиции Доминик Рааб добавил, что Великобритания готова ввести санкции против России при попытке установления на Украине «марионеточного режима».