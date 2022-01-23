Экс-депутат Рады Мураев потребовал извинений от МИД Британии за обвинения в его адрес

Короткая ссылка
Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев назвал глупостью информацию МИД Великобритании о том, что он может возглавить «марионеточный режим» России на Украине, и потребовал от британской стороны извинений.
Экс-депутат Рады Мураев потребовал извинений от МИД Британии за обвинения в его адрес
  • ©Alexey Ivanov/SOPA Images/LightRocket
  • Gettyimages.ru

«Это какая-то глупость. Мне уже четыре года запрещён въезд в Россию... Я считаю, что та информация, которую мы сейчас видим, — это непрофессионализм. Поэтому я надеюсь на извинения», — сказал он в интервью изданию «Украинская правда».

Ранее в МИД Великобритании сообщили, что якобы российское правительство намерено поставить в Киеве пророссийского лидера, так как Москва рассматривает вопрос о вторжении на Украину и её оккупации. В качестве потенциального кандидата был назван Мураев.

В МИД России назвали данное заявление Британии дезинформацией.

Позднее заместитель премьер-министра Соединённого Королевства, министр юстиции Доминик Рааб добавил, что Великобритания готова ввести санкции против России при попытке установления на Украине «марионеточного режима». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить