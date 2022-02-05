Захарова прокомментировала публикацию Bild про «план» России по присоединению Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» высказалась о публикации Bild про якобы «план» России по присоединению Украины.

«На сегодняшний день они перешли все возможные границы вот той самой человеческой, настоящей морали, нравственности и этики. И Bild сегодня — с публикацией якобы существующего прям подетально расписанного плана нападения», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

5 февраля немецкое издание Bild опубликовало доклад неуказанных секретных служб о якобы плане России по «присоединению» Украины.

До этого агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

Захарова, комментируя ошибочную публикацию агентства Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину и публикацию издания Bild о якобы плане российской стороны по «присоединению» Украины, заявила, что происходящее является информационно-политическим марафоном «натовских желаний». Также Захарова назвала «преступлением против планеты» спекуляции о «вторжении» России на Украину.