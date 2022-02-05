Захарова назвала «преступлением против планеты» спекуляции о «вторжении» России на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио России» назвала «преступлением против планеты» спекуляции о «вторжении» России на Украину.

По её словам, даже на репортажах с открытия Олимпиады в Пекине камеры фокусировались то на президенте России Владимире Путине, то на форме Украины, и «всё это перемешивается в одном сюжете и говорится, что вот точно сейчас Россия нападёт».

«Вот это формирование. Это уже не пропаганда... Это страшное преступление против нашей планеты, которое совершается под эгидой западного мейнстрима», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, демократия в настоящий момент подвергается колоссальному испытанию, так как её основы подрываются.

«Её основы в виде свободы СМИ, достоверных фактов и критического мышления — это всё подрывается, и людям предлагается глобальная мифологизированная страшная ложь», — подчеркнула она.

Ранее издание Bild опубликовало доклад неуказанных секретных служб о якобы плане России по «присоединению» Украины.

До этого агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.