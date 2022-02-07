«Уже не знают, что ещё придумать»: в России ответили на слова канцлера ФРГ о «вторжении» на Украину

Страны Запада ведут «грязную политическую игру» против Москвы, пытаясь использовать фейк о якобы возможной «агрессии» России против Украины для политического давления. Такое мнение высказали в Госдуме, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца о готовности западных стран «предпринять все необходимые шаги» в случае «вторжения». Как считают в Совфеде, в Берлине осознанно продолжают поддерживать риторику по данной теме, при этом осознавая, что Россия не будет заниматься эскалацией ситуации вокруг Украины. По мнению Марии Захаровой, Запад выдумал «российскую угрозу» для «героической» борьбы с ней.

В России отреагировали на слова канцлера Германии Олафа Шольца о якобы возможном «российском вторжении» на Украину. В интервью газете The Washington Post он заявил, что Берлин вместе с союзниками «готов предпринять все необходимые шаги» при якобы возможной эскалации со стороны Москвы. Какие именно меры будут применены, немецкий канцлер не сообщил, но подчеркнул, что ответ Запада будет «единым и решительным». К тому же будут предприняты «очень решительные» действия, если транзит газа через украинскую территорию окажется под угрозой.

Комментируя возможное введение Соединёнными Штатами санкций против «Северного потока — 2», он указал на необходимость «стратегической неоднозначности».

«Это также очень важно, чтобы послать чёткий сигнал о том, что это (эскалация вокруг Украины. — RT) обойдётся очень дорого. Так что они не смогут подойти к компьютеру и вычислить, будет ли это слишком дорого или нет. Им следует этого избегать. Цена за вмешательство (в дела) Украины будет слишком высокой», — сказал Шольц.

Добавим, что 7 февраля должна состояться встреча Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом, в ходе которой они обсудят ситуацию вокруг Украины.

По словам депутата Госдумы Олега Морозова, действия Запада, в том числе официальных лиц Германии, можно охарактеризовать как «грязную политическую игру». Он добавил, что фейковую идею об «агрессии России» используют как способ политического давления.

«Четыре месяца обещаний, что вот-вот начнётся российское нападение на Украину, оказались бредом. Пропагандистская западная машина уже не знает, что придумать для того, чтобы поддерживать пламя в этом искусственном костре», — сказал парламентарий в разговоре с RT.

Как считает член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, Олаф Шольц говорит общие фразы, которые характерны для стран — членов Евросоюза, но прекрасно понимает, что Россия не будет вторгаться на территорию Украины.

«При этом официальный Берлин делает абсолютно правильные вещи, они заключаются в том, что Германия не только не поставляет вооружение Украине, но и запрещает передавать Киеву своё оружие, которое было дано другим странам», — пояснил собеседник RT.

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Помимо этого, накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан продолжил раскручивать тему ожидаемой Западом «агрессии» РФ против Украины. По его словам, эскалация ситуации и «вторжение» могут произойти в любой момент. Якобы Москва создала все возможности для проведения крупной военной операции, а также способна предпринять «гибридные действия», в числе которых кибератаки и политическая дестабилизация на Украине.

До этого в западных СМИ появились публикации со ссылками на неназванных американских чиновников о том, что Россия якобы стянула к российско-украинской границе 70% сил, которые понадобились бы для «вторжения на Украину».

Ещё один шедевр американской пропагандистской войны — таким образом прокомментировал данные сообщения первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём Twitter.

«Неназванные официальные лица, нераскрытые источники, никаких доказательств. И, как мы все видели, если ты открыто ставишь под сомнение такие информационные вбросы, то ответа не получишь, да ещё и будешь заклеймён апологетом России», — подчеркнул он, завершив твит хештегом «Сохраняйте спокойствие и вините Россию».

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В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с предложением называть членов НАТО «натистами» из-за фейковых публикаций про якобы возможное «российское вторжение»: «Много чести называть их «натовцы».

Она также высказала мнение о том, зачем США и Великобритания выдумали «российскую угрозу».

«Время идёт, Россия на Украину не нападает. Расчёт заказавших эту «музыку» США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали «российскую угрозу», сами собрались на «героическую» борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей «победе». Тут тебе и возможность отвлечь внимание от собственных политических кризисов, и шанс слить миллиарды на вооружение «неокрепших демократий», и способ возродить имидж «непобедимых» после афганского провала», — написала она в своём Telegram-канале.

Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, США и их ближайшие союзники, включая «младоевропейцев», продолжают накачивать Украину оружием, которое будет применяться против мирных жителей ЛНР и ДНР: «При этом под предлогом «российской угрозы» коллективный Запад готов всё ближе к границам нашей страны стягивать натовские контингент и арсеналы».

Он также подчеркнул, что именно украинские власти и их «американские кукловоды» наносят ущерб мирному урегулированию в Донбассе.