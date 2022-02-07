«Уже не знают, что ещё придумать»: в России ответили на слова канцлера ФРГ о «вторжении» на Украину
- Украинские военнослужащие возле линии соприкосновения в Донбассе
- AP
- © Andriy Dubchak
В России отреагировали на слова канцлера Германии Олафа Шольца о якобы возможном «российском вторжении» на Украину. В интервью газете The Washington Post он заявил, что Берлин вместе с союзниками «готов предпринять все необходимые шаги» при якобы возможной эскалации со стороны Москвы. Какие именно меры будут применены, немецкий канцлер не сообщил, но подчеркнул, что ответ Запада будет «единым и решительным». К тому же будут предприняты «очень решительные» действия, если транзит газа через украинскую территорию окажется под угрозой.
Комментируя возможное введение Соединёнными Штатами санкций против «Северного потока — 2», он указал на необходимость «стратегической неоднозначности».
«Это также очень важно, чтобы послать чёткий сигнал о том, что это (эскалация вокруг Украины. — RT) обойдётся очень дорого. Так что они не смогут подойти к компьютеру и вычислить, будет ли это слишком дорого или нет. Им следует этого избегать. Цена за вмешательство (в дела) Украины будет слишком высокой», — сказал Шольц.
Добавим, что 7 февраля должна состояться встреча Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом, в ходе которой они обсудят ситуацию вокруг Украины.
По словам депутата Госдумы Олега Морозова, действия Запада, в том числе официальных лиц Германии, можно охарактеризовать как «грязную политическую игру». Он добавил, что фейковую идею об «агрессии России» используют как способ политического давления.
«Четыре месяца обещаний, что вот-вот начнётся российское нападение на Украину, оказались бредом. Пропагандистская западная машина уже не знает, что придумать для того, чтобы поддерживать пламя в этом искусственном костре», — сказал парламентарий в разговоре с RT.
Как считает член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, Олаф Шольц говорит общие фразы, которые характерны для стран — членов Евросоюза, но прекрасно понимает, что Россия не будет вторгаться на территорию Украины.
«При этом официальный Берлин делает абсолютно правильные вещи, они заключаются в том, что Германия не только не поставляет вооружение Украине, но и запрещает передавать Киеву своё оружие, которое было дано другим странам», — пояснил собеседник RT.Также на russian.rt.com «Набрасывают медиаповоды»: в США опасаются «вторжения» России на Украину в любой момент
Помимо этого, накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан продолжил раскручивать тему ожидаемой Западом «агрессии» РФ против Украины. По его словам, эскалация ситуации и «вторжение» могут произойти в любой момент. Якобы Москва создала все возможности для проведения крупной военной операции, а также способна предпринять «гибридные действия», в числе которых кибератаки и политическая дестабилизация на Украине.
До этого в западных СМИ появились публикации со ссылками на неназванных американских чиновников о том, что Россия якобы стянула к российско-украинской границе 70% сил, которые понадобились бы для «вторжения на Украину».
Ещё один шедевр американской пропагандистской войны — таким образом прокомментировал данные сообщения первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём Twitter.
«Неназванные официальные лица, нераскрытые источники, никаких доказательств. И, как мы все видели, если ты открыто ставишь под сомнение такие информационные вбросы, то ответа не получишь, да ещё и будешь заклеймён апологетом России», — подчеркнул он, завершив твит хештегом «Сохраняйте спокойствие и вините Россию».
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с предложением называть членов НАТО «натистами» из-за фейковых публикаций про якобы возможное «российское вторжение»: «Много чести называть их «натовцы».
Она также высказала мнение о том, зачем США и Великобритания выдумали «российскую угрозу».
«Время идёт, Россия на Украину не нападает. Расчёт заказавших эту «музыку» США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали «российскую угрозу», сами собрались на «героическую» борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей «победе». Тут тебе и возможность отвлечь внимание от собственных политических кризисов, и шанс слить миллиарды на вооружение «неокрепших демократий», и способ возродить имидж «непобедимых» после афганского провала», — написала она в своём Telegram-канале.
Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, США и их ближайшие союзники, включая «младоевропейцев», продолжают накачивать Украину оружием, которое будет применяться против мирных жителей ЛНР и ДНР: «При этом под предлогом «российской угрозы» коллективный Запад готов всё ближе к границам нашей страны стягивать натовские контингент и арсеналы».
Он также подчеркнул, что именно украинские власти и их «американские кукловоды» наносят ущерб мирному урегулированию в Донбассе.