«Набрасывают медиаповоды»: в США опасаются «вторжения» России на Украину в любой момент

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что военная эскалация и вторжение России на Украину могут произойти в любой момент. По его словам, Соединённые Штаты подготовили контрмеры на случай, если Россия даст ответ на санкции США, которые может применить Вашингтон в случае ввода российских войск на Украину. Как отметили эксперты, Москва неоднократно подчёркивала, что не собирается предпринимать никаких действий первой, но Запад постоянно пытается обвинить Россию в том, что она каким-то образом виновна в эскалации.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не исключает, что Россия якобы может начать военные действия против Украины до завершения Олимпиады.

«Мы также должны быть готовы к такой возможности после завершения Олимпиады. То есть нельзя полагать, что в ближайшие пару недель ничего не случится», — цитирует его ТАСС.

По его словам, у США есть причины считать, что Россия под руководством президента Владимира Путина «предпримет такие шаги раньше».

Также по теме «Просто безобразие»: посол России осудил вбросы о якобы возможном «вторжении» РФ на Украину США пытаются свести все проблемы международной безопасности к Украине, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, отметив, что...

Кроме того, Салливан заявил, что если Россия даст ответ на санкции США, которые могут быть введены Вашингтоном в случае российского вторжения на Украину, то Соединённые Штаты введут контрмеры.

«Так что мы готовимся не только к нашему первоначальному ответу», — подчеркнул Салливан.

Ограничительные меры, заявил он, коснутся и работы газопровода «Северный поток — 2».

«Указания президента Байдена были на этот счёт абсолютно чёткими: если Россия вторгнется на Украину, «Северный поток — 2» тем или иным способом будет остановлен», — сказал он.

По словам Салливана, власти США не исключают, что Россия может «аннексировать Донбасс», либо предпринять ряд гибридных действий, включая «кибератаки, политическую дестабилизацию, либо предпринять полномасштабное вторжение».

«Мы находимся в окне, когда что-то может случиться. Военная эскалация и вторжение на Украину могут произойти в любой момент. Мы считаем, что РФ создала возможности для проведения крупной военной операции», — заявил Салливан.

AP

© Andrew Harnik

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в своём Twitter заявила, что попытки России угрожать Украине очевидны.

«Российские действия показывают, что их утверждения об отсутствии планов вторгнуться на Украину являются ложными», — написала она.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва дадут совместный ответ в случае агрессии Киева против Донбасса. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

На вопрос, как будет действовать белорусская армия, если украинские власти «начнут войну против Донбасса», Лукашенко ответил: «Точно так, как российская». Он подчеркнул, что это «естественно» будет совместным ответом России и Белоруссии.

Лидер республики также заявил, что в случае эскалации белорусская сторона не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество.

Лукашенко также отметил, что США толкают Украину к войне.

«Это просто суть войны, о которой сейчас дебаты идут у вас и у нас: «Ах, Украина будет воевать». Да не Украина, американцы их толкают на войну», — приводит РИА Новости его слова.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT напомнил, что США регулярно делают подобные заявления.

«Сегодня Лукашенко сказал, что позиция Белоруссии и России совершенно очевидна, она не меняется, она давно доведена до западных коллег. Заключается она в том, что Россия не собирается предпринимать никаких действий первой, это вообще даже не рассматривается. Но если Украина будет переходить красные линии, то ответ будет. В этой позиции нет для Запада никакой тайны, он постоянно её передёргивает, постоянно пытается переложить ответственность на Россию и постоянно пытается обвинить Россию в том, что она каким-то образом виновна в эскалации», — пояснил эксперт.

«Они исходят из того, что у них есть картинка. Все свои медиаповоды набрасывают под эту картинку, в которой они будут обвинять Россию. Они будут это делать и сегодня, и завтра, и послезавтра. Ничего не изменится», — заметил Брутер.

Кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, в свою очередь, пояснил, что, так как американская разведка является по определению закрытой и секретной структурой, люди никогда не узнают, особенно если событие не произошло, существовала ли его вероятность.

«Соответственно, если в течение Олимпиады или в ближайшее время никакого обострения с участием России на Украине не произойдёт, то представители американской разведки могут сказать, что как раз публикацией своих опасений относительно атаки России они сделали невозможным для России вот эту атаку провести. Потому что тогда бы фактор внезапности терялся», — рассказал эксперт RT.

Американские и западные политики последнее время регулярно выступают с заявлениями о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. В Кремле подчёркивали, что такие заявления — безосновательное нагнетание напряжённости, а Россия ни для кого не представляет угрозы.

При этом в России не исключили вероятности провокаций со стороны Украины.