Кулеба заявил о готовности Украины к любому развитию событий у своих границ

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о готовности Украины к любому развитию событий у своих границ.
Кулеба заявил о готовности Украины к любому развитию событий у своих границ
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Twitter.

«Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий», — сообщил он.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан допустил возможность эскалации и вторжения на Украину в любой момент.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала спекуляции о «вторжении» России на Украину преступлением против планеты и демократии, которое совершается под эгидой западного мейнстрима. Она также допустила, что публикации западных СМИ могут быть «дымовой завесой» для возможных провокаций со стороны Запада. 

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