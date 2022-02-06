В США вновь заявили о риске эскалации вокруг Украины

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан допустил возможность эскалации и вторжения на Украину в любой момент.
В США вновь заявили о риске эскалации вокруг Украины
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В интервью телеканалу NBC он сообщил, что ситуация вокруг Украины находится в той точке, «когда что-то может случиться».

«Мы находимся в точке, когда что-то может случиться. Военная эскалация и вторжение на Украину могут произойти в любой момент», — заявил Салливан.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала спекуляции о «вторжении» России на Украину преступлением против планеты и демократии, которое совершается под эгидой западного мейнстрима. Она также допустила, что публикации западных СМИ могут быть «дымовой завесой» для возможных провокаций со стороны Запада. 

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