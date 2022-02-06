Лукашенко: США толкают Украину к войне

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США толкают Украину к войне, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Лукашенко: США толкают Украину к войне
  • ©Министерство обороны Украины

«Это просто суть войны, о которой сейчас дебаты идут у вас и у нас: «Ах, Украина будет воевать». Да не Украина, американцы их толкают на войну», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что в сложившейся ситуации власти России правильно делают, проводя красные линии.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что информация о якобы планах сфабриковать видео, которое станет предлогом для «вторжения» на Украину, является частью информационной войны против России.

В июне 2021 года российский лидер Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление.

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