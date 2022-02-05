Антонов назвал ложными обвинения США в адрес России об «операции» против Украины

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что информация о якобы планах сфабриковать видео, которое станет предлогом для «вторжения» на Украину, частью информационной войны против России.
Антонов назвал ложными обвинения США в адрес России об «операции» против Украины
  • РИА Новости

«Эта ложь является частью информационной войны против России», — приводит его слова российская дипмиссия.

Антонов обратил внимание на то, что Вашингтон уже на протяжении нескольких месяцев будоражит мир заявлениями о грядущей «российской агрессии» против Украины.

«Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет. Видимо, поэтому для пущей убедительности в ход пошли «утечки» неких разведданных с упомянутыми Вами кощунственными и голословными обвинениями», — сказал дипломат в ответ на вопрос журналистов.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о якобы планах России сфабриковать видео, которое станет предлогом для «вторжения» на Украину.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отказался привести доказательства или раскрыть какую-либо иную информацию о якобы создании Россией сфабрикованного видео об Украине, чтобы использовать это как предлог для «вторжения».

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