В Пентагоне заявили о якобы планах России сфабриковать предлог для «вторжения» на Украину

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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о якобы планах России сфабриковать видео, которое станет предлогом для «вторжения» на Украину.
В Пентагоне заявили о якобы планах России сфабриковать предлог для «вторжения» на Украину
  • AP
  • © Vadim Ghirda

«Мы считаем, что Россия может выпустить очень графическое пропагандистское видео, на котором были бы запечатлены трупы и актёры, играющие роль скорбящих людей, разрушенные постройки, а также военное снаряжение, которое есть у Украины или Запада», — цитирует Кирби РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал опубликованный в газете New York Times материал о якобы планах российской стороны «сфабриковать» нападение военных Украины в качестве предлога для «вторжения».

По его словам, подобного рода заявления появляются уже не первый раз.

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