Песков высказался о новых данных СМИ США о якобы планах России по вторжению на Украину

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал очередные данные СМИ США о якобы планах России по вторжению на Украину.

«Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивалось. Но так ничего и не выходило», — заявил он ТАСС.

Таким образом он прокомментировал опубликованный в газете New York Times материал о якобы планах российской стороны «сфабриковать» нападение военных Украины в качестве предлога для «вторжения».

По данным издания, ссылающегося на неких неназванных членов американской, что Москва якобы подготовила сфабрикованную видео в качестве доказательства нападения Украины на мирных граждан.