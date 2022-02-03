Песков высказался о новых данных СМИ США о якобы планах России по вторжению на Украину
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«Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивалось. Но так ничего и не выходило», — заявил он ТАСС.
Таким образом он прокомментировал опубликованный в газете New York Times материал о якобы планах российской стороны «сфабриковать» нападение военных Украины в качестве предлога для «вторжения».
По данным издания, ссылающегося на неких неназванных членов американской, что Москва якобы подготовила сфабрикованную видео в качестве доказательства нападения Украины на мирных граждан.