Госдеп отказался показать доказательства слов о якобы фабрикации Россией видео об Украине

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отказался привести доказательства или раскрыть какую-либо иную информацию о якобы создании Россией сфабрикованного видео об Украине, чтобы использовать это как предлог для «вторжения».
Госдеп отказался показать доказательства слов о якобы фабрикации Россией видео об Украине
  • AP
  • © Susan Walsh

Как сообщает ТАСС, когда один из журналистов попросил представителя Госдепа пояснить, на чём основаны такие заявления, Прайс сказал, что это данные разведки.

«Источником этого являются... разведданные, которые мы рассекретили», — ответил он.

Журналист попросил в таком случае сообщить, где же находятся эти рассекреченные разведданные, чтобы с ними можно было ознакомиться.

«Я только что о них рассказал... Конечно же, я не буду раскрывать, что именно находится в нашем распоряжении», — добавил пресс-секретарь, отвечая на просьбу привести хоть какие-то конкретные доказательства.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о якобы планах России сфабриковать видео, которое станет предлогом для «вторжения» на Украину.

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