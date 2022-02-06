Лукашенко назвал Зеленского «безголовым»

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьёв Live» назвал украинского лидера Владимира Зеленского «безголовым». Кадры беседы были показаны в эфире телеканала «Россия 1»
Лукашенко назвал Зеленского «безголовым»
  • AP

Таким образом он выразил мнение, что Киев не сам принимает решения.

«И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать: нет-нет, войны не будет, войны нет и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападём и прочее», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский  отдал свою страну под полное внешнее управление.

Аналогичную позицию высказал и глава МИД России Сергей Лавров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить