Лукашенко назвал Зеленского «безголовым»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьёв Live» назвал украинского лидера Владимира Зеленского «безголовым». Кадры беседы были показаны в эфире телеканала «Россия 1»

Таким образом он выразил мнение, что Киев не сам принимает решения.

«И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать: нет-нет, войны не будет, войны нет и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападём и прочее», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление.

Аналогичную позицию высказал и глава МИД России Сергей Лавров.