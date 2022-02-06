Салливан: «Северный поток — 2» будет остановлен в случае вторжения России на Украину

Работа газопровода «Северный поток — 2» будет остановлена в случае «вторжения» России на Украину, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Указания президента Байдена были на этот счёт абсолютно чёткими: если Россия вторгнется на Украину, «Северный поток — 2» тем или иным способом будет остановлен», — сказал он в интервью NBC.

Экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль ранее заявил, что США следует «предложить что-то» взамен остановки «Северного потока — 2».

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают. В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.